В Звенигороде открылась операционная с ангиографическим комплексом

В Звенигороде в хирургическом корпусе стационарного отделения Горбольницы № 45 открылась новая операционная, в которой установили ангиографический комплекс производства SIEMENS.

Новое оборудование позволит разделить пациентов на две группы: экстренные и плановые. Это дает возможность в случае необходимости максимально оперативно оказать помощь человеку. Еще одно преимущество — увеличение количества проводимых в больнице операций на сосудах.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

«Раньше ангиограф функционировал в другом подразделении Одинцовской областной больницы — сейчас корпус на улице Маршала Жукова закрыт на капитальный ремонт. Новая операционная начнет работу с понедельника, 16 сентября. Если в Одинцово поток пациентов составлял 6-8 человек в день, то в звенигородском отделении будут оказывать помощь большему количеству людей», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В хирургическом отделении Горбольницы № 45 будут выполнять плановые операции пациентам с кардиологическими заболеваниями, в частности, коронароангиографию и стентирование сосудов сердца. Оперативные вмешательства будут проводить тем пациентам, кого доставляют на машине скорой помощи в отделения хирургического, гинекологического и нейрохирургического профиля.

В последующем план работы изменится. При помощи комплекса появится возможность устанавливать и другие заболевания. Так, на базе Одинцовской областной больницы к концу 2025 года намерены открыть стационар регионального сосудистого центра, в котором высококвалифицированную помощь окажут пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и коронарным синдромом. Установленный комплекс будут применять для проведения операций и уточнения диагноза пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями: инфаркт, ишемия конечностей, инсульт.