В Звенигороде проходит реконструкция очистных сооружений «Верхний Посад»

В Звенигороде в рамках реконструкции очистных сооружений «Верхний Посад», которая будет проходить в два этапа, продолжаются подготовительные работы.

На объекте специалисты производят откачку иловых карт. Также рабочие выполняют планировку территории, на которой впоследствии возведут блок биологической очистки. Ход реконструкции очистных сооружений проконтролировал Глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«В Звенигороде продолжается реконструкция очистных сооружений «Верхний Посад». Сейчас подрядная организация выполняет подготовительные работы — уже очищены 4 из 8 иловых карт, разрабатывается котлован и проводится планировка территории под строительство нового блока биологической очистки, – сообщил Андрей Иванов. — Первый этап реконструкции мы должны завершить до конца этого года, второй этап — до 31 ноября 2025. Держим ход работ на постоянном контроле».

Глава Одинцовского округа отметил, что после завершения модернизации в технологии очистных иловых карт больше не будет. Именно они были причиной неприятного запаха. В блоке биологической очистки установят бункеры, предназначенные для сбора переработанного осадка. В дальнейшем его будут утилизировать.

Работы выполняют в рамках федеральной программы «Чистая Волга», цель которой — улучшить экологическую ситуацию в акватории реки Волга по всей ее протяженности.