В Звенигороде прошло торжественное открытие сквера с колоколом

Колокол Саввино-Сторожевского монастыря установили в Звенигороде. В торжественном открытии нового сквера и достопримечательности вблизи Малинового оврага приняли участие жители города. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил горожан с прошедшим недавно Днем города.

«В прошлые выходные Звенигород отмечал свой день рождения и памятным подарком к празднику станет открытие новой достопримечательности. Вы все видите, как Звенигород преобразился за последние годы — центр города, улицы, скверы. Появляются новые общественные пространства, парки, восстановлены исторический Манеж, легендарный стадион «Спартак» — эти объекты обрели вторую жизнь. Это важные шаги на пути возрождения великого города Звенигорода. И сегодня — еще один шаг. Это не просто еще один новый сквер, это символ города, который изображен на его гербе», — подчеркнул Андрей Иванов.

Установленный в Малиновом овраге колокол служил 20 лет: его сняли со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в прошлом году и установили вместо него воссозданную копию знаменитого Большого Благовестного колокола, который был отлит в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича и погиб во время Великой Отечественной войны. Колокол в сквере был отлит в 2003 году на Воронежском колокольном заводе. В верхней его части изображены 12 православных праздников, а в нижней — икона Божьей Матери.

Кроме самого колокола жители и гости города смогут полюбоваться и преобразившимся сквером - на территории провели благоустройство, а после торжественной части все желающие присоединились к акции «День в лесу» и приняли участие в посадке деревьев.