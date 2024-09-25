В звенигородском микрорайоне Южный до конца декабря снесут недостроенный 17 - этажный дом

В Звенигороде стартовали работы по сносу недостроенного 17 - этажного многоквартирного дома № 1 в микрорайоне Южный. Ход работ на объекте проверил глава Одинцовского округа вместе с жителями. Сейчас выполняется подготовительный этап — рабочие расчищают пространство вокруг недостроя и готовят площадку под строительный кран. На объекте задействовано 8 человек, в дальнейшем их количество увеличат до 20.

«Напомнил подрядной организации, что все шумные работы должны производиться в строгом соответствии с законом о тишине. Также нужно оборудовать станцию для мойки колес спецтехники, чтобы не растаскивать грязь по дорогам», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что полностью ликвидировать недострой необходимо в декабре этого года. В дальнейшем на освободившейся площадке планируется обустроить разворотное «кольцо» для транспорта и сделать зеленую зону. Как сообщалось ранее, суммарно до конца года на территории Одинцовского округа ликвидируют 49 объектов незавершенного строительства. По 32 из них работа уже проведена: 18 были снесены, 12 – легализованы по решениям суда, 2 – отремонтированы.