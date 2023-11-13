Ваенга опубликовала жаркий снимок с солнечного курорта за границей

Стало известно, что артистка уехала из России. Однако этот отъезд оказался запланированным отпуском с сыном, а не побегом. Ведь, как пишет издание «Утро.ру» , Елена Ваенга отличается любовью к своей Родине.

Судя по опубликованным снимкам в социальных сетях, знаменитость решила наконец-то отдохнуть. Видимо, отпуск пришелся на пользу, ведь на кадрах 46-летняя Ваенга выглядит довольно свежо. Но взгляд подписчиков привлекло еще кое-что.

Артистка предстала перед ними в одном купальнике с глубоким декольте. Судя по соблазнительному блеску на теле и его загорелому цвету, погода на курорте радует Ваенгу больше, чем нынешняя температура в России многих ее жителей.

Впрочем, это не помешало публике засыпать комплиментами своего кумира. Возможно, даже не без доли «белой» зависти: то ли из-за шикарной фигуры артистки, то ли из-за ее отпуска на жарком курорте.

Напомним, ранее Успенская обнажилась после неудачной операции у Тимура Хайдарова.