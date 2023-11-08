Успенская обнажилась после неудачной операции у Тимура Хайдарова

Звездный пластический хирург не сдается под гнетом скандальных заявлений недовольных пластикой знаменитостей, о чем также пишет портал «Дни.ру» .

Еще в начале сентября одна из них призналась в том, что результат операции ее не устраивает. По словам Успенской, она столкнулась с неприятными последствиями в виде загноений и подвисающей груди. К слову, именно эта часть тела подверглась хирургическому вмешательству.

Впрочем, после скандала Любовь Успенская долго не показывала фигуру в достаточно открытой одежде. Но недавно на своей странице в социальных сетях звезда опубликовала свежее видео в купальнике. И никто из ее фанатов не заметил шрамов после операции. Возможно, артистка просто выбрала удачный ракурс, чтобы скрыть несовершенства.

Напомним, ранее мы писали о том, что известная рэп-исполнительница в период восстановления после операции обнаружила среди медсестер свою аудиторию. К слову, девушки помогали Инстасамке мыться, а она, в свою очередь, испытала настоящее унижение.