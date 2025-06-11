Вахтовик-зацепер рискнул жизнью на уходящем поезде

49-летний вахтовик, вышедший на перрон в Тобольске, опоздал к отправлению и в последний момент ухватился за поручни вагона. Проводник заметил опасную ситуацию и активировал стоп-кран, из-за чего поезд задержался на 10 минут.

В управлении МВД на транспорте по УрФО подтвердили, что мужчина проехал около 10 метров, держась за подвижной состав. Инцидент квалифицировали по статье 11.17 КоАП «Повреждение имущества на транспортных средствах». Нарушителя могут обязать заплатить штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Напомнили, что попытка «догнать» поезд может обернуться и трагедией. Зацепинг, даже на минимальной скорости, опасен для жизни и создает угрозу для других пассажиров. Железнодорожники призвали к бдительности: если опоздали — безопаснее оформить билет на следующий рейс, чем рисковать здоровьем и деньгами.

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