Вахтовик-зацепер рискнул жизнью на уходящем поезде
Вахтовика наказали за «зацеперство» на поезде Новый Уренгой — Оренбург
Фото: [Строительство Малого кольца МЖД в Москве/Медиасток.рф]
Экстренная остановка поезда Новый Уренгой — Оренбург произошла из-за пассажира, который решил «догнать» уходящий состав, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
49-летний вахтовик, вышедший на перрон в Тобольске, опоздал к отправлению и в последний момент ухватился за поручни вагона. Проводник заметил опасную ситуацию и активировал стоп-кран, из-за чего поезд задержался на 10 минут.
В управлении МВД на транспорте по УрФО подтвердили, что мужчина проехал около 10 метров, держась за подвижной состав. Инцидент квалифицировали по статье 11.17 КоАП «Повреждение имущества на транспортных средствах». Нарушителя могут обязать заплатить штраф от двух до четырех тысяч рублей.
Напомнили, что попытка «догнать» поезд может обернуться и трагедией. Зацепинг, даже на минимальной скорости, опасен для жизни и создает угрозу для других пассажиров. Железнодорожники призвали к бдительности: если опоздали — безопаснее оформить билет на следующий рейс, чем рисковать здоровьем и деньгами.
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