Врачи ожогового отделения МОЦОМД спасли подростка-зацепера, которого ударило током

Специалисты ожогового отделения МОЦОМД спасли подростка, который получил серьезные травмы в результате зацепинга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил юноша в возрасте 16 лет с контузией и ожогами. Подросток оказался зацепером. Во время поездки на электричке он коснулся высоковольтного провода и получил мощнейший удар током.

Состояние пациента оценивалось как очень тяжелое, и врачи незамедлительно приступили к его стабилизации. Сначала подростку провели интенсивную инфузионную терапию. Также потребовались мониторинг гемодинамических показателей и респираторная поддержка. После этого мальчику провели несколько операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Параллельно проводилась антибактериальная терапия.

После интенсивного лечения состояние пациента стабилизировалось. Спустя восемь месяцев его выписали из стационара. Теперь его ждет длительная реабилитация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия новых учреждений здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что это позволяет спасать жизни людей.