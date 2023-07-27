Вайкуле может получить штраф и условный срок за фестиваль иноагентов

Как сообщает издание «Утро.ру» , авторское мероприятие латвийской певицы уже несколько раз отменялось по разным причинам. В этот раз фестиваль состоялся, но провалился с треском.

Известно, что на «Laima Rendezvous Jūrmala 2023» певица планировала собрать наиболее популярных эстрадных звезд в музыкальной сфере. Она всячески зазывала покупать билеты на сайте, но в итоге «Рандеву» в первый день состоялось в полупустом зале. В любом случае, въезд в Россию Лайме Вайкуле точно закрыт. Теперь ей грозит уголовное дело по ряду статей.

По словам адвоката, то, что заработала певица от продажи билетов, частично можно назвать помощью ВСУ. А за этим может последовать лишение свободы. Вдобавок ко всему, Вайкуле сама близка к получению статуса иноагента.