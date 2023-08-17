Вайкуле оставит сказочное наследство в виде роскошной недвижимости
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
Лайма Вайкуле, 69-летняя певица, борющаяся с раком, оставит наследство впечатляющих масштабов.
Как сообщает издание «Утро.ру», знаменитая латвийская певица уже несколько лет сражается с раком. Но, несмотря на это, Вайкуле, начав свою жизнь в скромных условиях, сейчас имеет впечатляющую недвижимость.
Одним из достижений Вайкуле является особняк на берегу моря. Этот роскошный дом, известный как «Белая вилла», оценивается в 4 миллиона долларов. При нем есть японский садик, котельная, баня, бассейн и домик для гостей.
Кроме особняка, у Лаймы Вайкуле также есть квартира в Москве площадью 114 квадратных метров и стоимостью, предположительно, 56 миллионов рублей. Однако у певицы нет детей, которым можно было бы передать наследство.