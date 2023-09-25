Вайкуле заявила, что общается только со своими единомышленниками

Лайма Вайкуле призналась, что раньше не особо интересовалась политикой, когда была звездой Советского Союза. Сейчас же она углубилась в нее и финансирует Вооруженные силы Украины. Об этом пишет издание «Утро.ру». А со звездами, которые находятся по другую сторону баррикад, певица перестала хоть как-то коммуницировать.

«Я общаюсь только с теми людьми, кто думает так же, как и я», – заявляет Вайкуле.

По словам певицы, ей не о чем разговаривать с «конченными людьми». Видимо, речь идет о российских коллегах, с которыми все же когда-то поддерживались хорошие отношения. Она считает, что среди них есть помешанные люди, загипнотизированные, либо же притворяющиеся «ради денег».