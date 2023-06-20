Вайкуле заявила, что Верка Сердючка еще долго хранила свою любовь к России

Популярная советская певица продолжает высказывать нелестные комментарии касательно России. В этот раз она предположила, что Андрей Данилко, выступающий в образе Сердючки, далеко не сразу отказался от «второй родины». Об этом пишет издание «Утро.ру»

Лайма Вайкуле только и делает в последнее время, что осуждает РФ и жителей страны. Она высказывает нелестные комментарии в своих роликах, которые публикует в соцсетях. Певица решила, что Данилко долго сохранял свое хорошее отношение к России до того, как он полностью отверг ее после прошлогодних событий.

Хотя некоторые уверены, что он «попрощался» со страной еще на Евровидении много лет назад. После этого многие назвали его одним из первых борцов с нашей страной. Вайкуле, в любом случае, уверена, что потеря артиста считается катастрофой для РФ.