«Вакансия мечты» или ловушка: как мошенники под видом работодателей крадут данные россиян

Правоохранительные органы фиксируют новую опасную схему обмана, при которой злоумышленники активно используют маскировку под реальных работодателей. Преступники завлекают потенциальных жертв заманчивыми предложениями о работе, чтобы впоследствии похитить их личные данные и финансовые средства.

Как отмечают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России, чаще всего мошенники предлагают позицию удаленного чат-оператора. Такая «вакансия» не требует опыта, но сулит высокий ежедневный доход, что привлекает многих соискателей. Однако дальнейший диалог сознательно переносится в мессенджеры, где под видом «менеджера по персоналу» действует преступник.

Под предлогом необходимости проверки работоспособности программного обеспечения псевдо-работодатель начинает выяснять технические характеристики устройства жертвы, в частности, марку телефона. На самом деле эта информация требуется для подбора и установки на устройство вредоносного ПО. После успешного заражения злоумышленник приступает к выуживанию конфиденциальных сведений: полного имени, номера телефона и банковских реквизитов.

Ключевым сигналом опасности является отказ «компании» подтвердить свою легитимность. Как подчеркивают в МВД: «Когда соискатель справедливо требует подтвердить легальность компании (ИНН, адрес), «работодатель» отказывается и переходит к манипуляциям и угрозам. Легитимная компания никогда не станет скрывать свои реквизиты и обвинять в недоверии потенциального сотрудника».

Специалисты приходят к выводу, что совокупность этих факторов — заоблачные обещания, перенос общения в мессенджер, требования технических данных устройства и агрессивная реакция на запрос реквизитов — однозначно указывает на мошенничество. Истинная цель такой «вакансии» — не трудоустройство, а хищение денег и персональной информации.

Ранее сообщалось о том, что права пенсионеров, ставших жертвами мошенников, защитили в Талдоме.