Валдис Пельш рассказал подробности о спасательной операции Наговициной

Телеведущий и опытный альпинист Валдис Пельш в интервью на YouTube-канале подробно разобрал обстоятельства трагической гибели альпинистки Натальи Наговициной, передает StarHit.ru .

Телеведущий, сам покоривший Эверест и Чогори, прокомментировал гибель альпинистки. Его анализ дает уникальный практический взгляд на механику выживания в горах. По его словам, было сделано все возможное, чтобы найти Наговицину.

«Это стечение обстоятельств, к сожалению. И, смею вас уверить, что там, наверняка, сделано все. Альпинистское братство сделает все, чтобы человека сдернуть с горы. Но если это уже невозможно, нет погоды…» — рассказал Валдис в интервью.

Пельш также объяснил психологию экстремалов, сравнив Наговицину с легендарной фридайвершей Натальей Молчановой. Он отметил, что это их жизнь и выбор.

Отдельно Пельш разобрал скандальное восхождение Виктории Бони на Эверест, подчеркнув, что даже при максимальной поддержке шерпов пройти ледопад Кхумбу и ступень Хиллари можно только самостоятельно, своими силами. Однако в горах каждый сам определяет допустимый уровень риска и комфорта.

Ранее альпинистка Пекова заявила, что Наговицину можно было спасти.