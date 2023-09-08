Валентина Кабанова рассказала о ходе голосования в Подмосковье

Она отметила, что сотрудники предприятий региона, которые работают в пятницу, уже проголосовали дистанционно. Многие планируют пойти на участки в выходные дни.

«Всех волнует ситуация, которая у нас сегодня есть, и все хотят, чтобы Московская область продолжала быть лидером по важным вопросам: социально-экономическому развитию, улучшению качества жизни людей, оказанию помощи ветеранам, молодежи, многодетным семьям и, конечно, участникам СВО и их семьям», - сказала Кабанова.

Она добавила, что профсоюзы активно помогают коллегам из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также призвала всех жителей Подмосковья принять участие в голосовании.