Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина

Владимир Путин наградил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся успехи в освоении космоса.

Терешкова стала первой, кто получил эту награду. Указ об учреждении ордена был подписан 27 мая.

«Восток-6» с Терешковой стартовал с Байконура ровно 60 лет назад, 16 июня 1963 года.

«Чайка» (позывной Терешковой) совершила 48 оборотов вокруг Земли. В следующий раз женщина – Светлана Савицкая – полетела в космос только спустя 19 лет. Но до сих пор ни одна женщина, кроме Терешковой, не совершала одиночный полет.

В дальнейшем Терешкова занималась общественно-политической работой. В настоящее время 86-летняя первая женщина-космонавт является депутатом Госдумы.