Валерия Гай Германика назвала себя бабушкой-девочкой

«Я бабушка-девочка», — заявила Гай Германика.

Она призналась, что почти не занимается внучкой, поскольку уже вырастила дочь и, по ее выражению, «пошла дальше». При этом дочь режиссера Октавия в разговоре с журналистами заметила, что видит мать нечасто: их последняя встреча до светского мероприятия состоялась месяц назад. Сама кинематографистка это опровергла, напомнив наследнице о недавнем совместном выходе в свет.

Гай Германика стала бабушкой в 2025 году: ее 17-летняя дочь родила первенца. По словам постановщицы, девушка уже состоит в официальном браке. Режиссер добавила, что Октавия и ее супруг избегают публичности, и попросила журналистов воздержаться от лишних вопросов.