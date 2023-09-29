Валерия удивила своих фанатов снимком без грима и фильтров

Известная певица по-настоящему шокировала публику, выложив в сеть фотографию своего «настоящего» лица. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Наверняка многие подписчики Валерии считают ее довольно красивой женщиной. Несмотря на то, что певице стукнуло уже 55 лет, она остается привлекательнее некоторых своих молодых коллег.

Очевидно, что Валерия прилагает немало усилий для того, чтобы сохранить красоту. Недавно в сети она опубликовала ролик, в котором выполняет одну из своих регулярных косметических процедур.

Естественно, в кадре пришлось появиться без тонны макияжа и фильтров. Подписчики, увидев данное зрелище, были, мягко говоря, шокированы. Но нашлись и те, кто поддержал певицу за ее смелость и честность.

Хотя довольно странно винить уже взрослого человека, который, несмотря на годы, мечтает оставаться привлекательным и делает для этого все возможное. Например, звезда следит не только за внешностью, но и за здоровьем. Валерия правильно питается и занимается спортом. Так что косметические процедуры служат в этом деле лишь помощником.