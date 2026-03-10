Валерьянка и службы не понадобились: кот-интроверт просидел двое суток на сосне-гиганте

История, случившаяся в предпраздничные дни в районе Косино-Ухтомский, могла закончиться печально, если бы не цепочка неравнодушных людей и отчаянная смекалка местных жителей. Как пишет gazetametro.ru , кот, загнанный собаками на шестиметровую сосну, просидел на дереве несколько часов, пока за него не взялись всерьез.

Все началось со звонка взволнованной читательницы Любови в редакцию Metro. Женщина рассказала: во дворе дома на улице Розы Люксембург творится кошачья драма. Напуганное животное застряло между ветками и истошно кричало. Собаки внизу уже ушли, а кот слезть не мог.

Корреспондент бросился на поиски спасателей. В службе спасения ответили коротко: «Спасаем только людей, обращайтесь к волонтерам». В организации «СпасРезерв», которая обычно помогает котикам, вежливо посочувствовали, но свободной бригады не нашлось. Выезжают они бесплатно, но в предпраздничные дни сотрудники на вес золота — все на вызовах. Там посоветовали обратиться в сообщество «Кот на дереве».

Молодой человек по имени Максим из этого сообщества откликнулся мгновенно и был готов ехать за 70 километров со специальным оборудованием, раскладной лестницей и ловчей петлей. Но его помощь не понадобилась — кота спасли раньше.

Любовь тем временем обходила соседей. Кто-то советовал вызвать электриков — мол, у них есть «кошки» для лазания по столбам. Но выяснилось: некоторые представители этой профессии уже активно отмечали наступающее 8 Марта и были недоступны.

Тогда в дело вступил местный житель Дмитрий. Рискуя собой (эксперты предупреждают: лазать на высоту без подготовки опасно), он полез на сосну. Добравшись до середины, мужчина протянул к коту палку. И тут случилось неожиданное: животное, которое до этого лишь жалобно мяукало, вдруг само начало выбираться из веток. Да еще и задним ходом!

Как позже объяснила зоопсихолог Мария, большинство кошек, залезших на дерево от страха, пятиться не умеют. Обычно они, видя спасателя, лезут еще выше. Поэтому профессионалы используют специальную петлю. Но этому коту, видимо, очень захотелось жить.

Дмитрий осторожно спустился, наблюдая за смелым маневром. Оказавшись близко к земле, кот спрыгнул и пустился наутек. Любовь, Диана и Дмитрий уже были готовы забрать хвостатого к себе, но тот выбрал свободу. Главное, что удалось спасти жизнь.

