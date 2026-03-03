Это фиаско: в Балашихе пес вообразил себя белкой и застрял на дереве с котом

Жители Балашихи стали свидетелями необычного природного явления — на одном из деревьев в городе расцвел невиданный дуэт. Пара хвостатых, состоящая из собаки и кошки, оккупировала ветки и устроила представление для прохожих, попав в объективы камер местного телеграм-канала «В Балашихе|Все новости». Об этом пишет REGIONS .

Кадры, завирусившиеся в сети, заставляют улыбнуться даже заядлых скептиков. Кошка на дереве выглядит настороженно и явно не разделяет восторга от совместного времяпрепровождения. А вот собака, для которой навыки древолазния — штука не профильная, чувствует себя как на курорте: морда довольная, хвост ходуном ходит.

Подписчики канала тут же включили режим следствия и восстановили хронологию событий. Главная версия — криминальная погоня за кошкой.

«Сама, видимо, на эмоциях полезла следом. А теперь сидят и думают: „И что дальше?“ Главное, чтобы никто не пострадал», — предположила подписчица Анастасия.

Паниковать, впрочем, рано. Пользователи разглядели в кадре важную деталь: судя по ракурсу и спокойствию четвероногого модели, съемку ведет хозяйка пса. А значит, спасательная операция уже близко, и люди помогут горе-альпинистам спуститься на грешную землю.

Однако не все истории заканчиваются так же хорошо, как эта. Для тех случаев, когда хозяина рядом не оказалось, корреспондент REGIONS раздобыл инструкцию от профессионала — Юлии Борзовой, основателя группы «Кот на дереве».

Алгоритм действий прост и состоит из двух шагов: сначала звонок в 112, а если там отказываются лезть за кошкой или собакой, то обращение в профильные волонтерские группы (например, в телеграм-канал «Кот на дереве», где помогают бесплатно).

Самое главное — не пытаться изображать из себя каскадера. Лезть на дерево самостоятельно опасно для жизни. До приезда спасателей умные люди советуют растянуть под ветками плотный плед — он смягчит падение, если животное сорвется.

И последний, но важный совет от бывалых: половина попавших в беду хвостатых оказываются домашними любимцами, которые вышли погулять без спроса. Самовыгул до добра не доводит — это вам не кошачья тусовка на дереве.

