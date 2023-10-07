Вандал разгромил с дюжину автомобилей в подмосковном Красногорске

Как передает «112», вандальный инцидент произошел в ночь на субботу, 7 октября, возле многоэтажки на улице Игоря Мерлушкина в Красногорске Московской области. Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

На них видно, как неизвестный молодой человек появляется на парковке и сразу деловито начинает крушить один за другим стоящие возле дома автомобили. Всего были повреждены 12 машин.

При этом, что любопытно, местные жители винят в случившемся не вандала, которого сейчас активно ищет полиция, а местную администрацию. Как приводится в публикации в соцсетях, красногорцы неоднократно просили оборудовать хорошую охраняемую парковку, чтобы избежать инцидентов, подобных этому.

Теперь автолюбители подсчитывают убытки и строчат жалобы в местную администрацию.