Вандалы или ветер: кто разгромил могилы участников СВО в Дзержинске?

В Дзержинске Нижегородской области неизвестные разгромили захоронения бойцов специальной военной операции (СВО), повредив свыше шести надгробий, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ni Mash.

Родственники покойных российских бойцов уверены, что захоронения разгромили вандалы. Некоторые граждане отмечают, что повреждения на могилах могли стать последствиями сильного ветра, однако семьи погибших не верят в это.

Аналогичный инцидент произошел в поселке Никологоры Владимирской области — там неизвестные осквернили могилы участников СВО. Местные жители теперь опасаются устанавливать новые памятники из-за угрозы повторных актов вандализма.

Еще один похожий инцидент зафиксировали на Алтае в селе Семеновка. Там учащиеся младших классов разгромили захоронения бойцов СВО на местном кладбище.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб 18-летний военнослужащий.