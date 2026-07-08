Эксперт портала « За рулем » Сергей Зиновьев составил антирейтинг моделей, которые на вторичном рынке стоят заметно дороже своей реальной ценности. В перечень попали популярные японские, немецкие и корейские марки, за которые российские водители переплачивают от ₽50 тыс. до ₽200 тыс. и более.

Самой переоцененной эксперт считает Toyota RAV4 с вариатором: десятилетний кроссовер с пробегом 140 тысяч километров оценивается в среднем в ₽2,3 млн, а в богатых комплектациях — до ₽3,2 млн. По мнению Зиновьева, оправданную цену имеют лишь версии с гидромеханическим автоматом, вариаторные же модификации завышены минимум на ₽200 тыс. Другой пример — Kia Rio третьего поколения, которая стоит в среднем на ₽50 тыс. дороже технически идентичного Hyundai Solaris, хотя последний создавался специально под российские условия, тогда как Rio позиционировался как глобальная модель.

В список переплат попали и кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage: при одинаковой технической начинке Tucson оказывается дороже на ₽110 тыс. Схожая ситуация у Skoda Octavia и Volkswagen Jetta: при единой платформе, одинаковых моторах и коробках передач Octavia просят на ₽100 тыс. больше, хотя ее единственный заметный плюс — дополнительные 50 литров объема багажника. Замыкает антирейтинг Toyota Corolla одиннадцатого поколения. При средней цене ₽1,45 млн за десятилетний экземпляр она обходит и Octavia, и Jetta, уступая им в габаритах, а главное — предлагается исключительно с вариатором, который, по наблюдениям специалиста, нередко выходит из строя после 150 тысяч километров.