Вартхейм: Украине придется отказаться от вступления в НАТО

Журналист Стивен Вартхейм объяснил, почему Украине придется отказаться от вступления в НАТО. Об этом рассказало РИА Новости .

В газете New York Times журналист написал, что Зеленскому придется прекратить стремиться к членству в НАТО. Эксперт считает, что страны альянса еще в 2014 году продемонстрировали, что не желают принимать в свой состав Украину. Причиной этому стало нежелание членов НАТО вступать в открытый военный конфликт с Россией. При этом вступление Украины в альянс приведет к обострению нынешнего конфликта.

Как пишет журналист, в случае вступления Украины в альянс и нового конфликта с Россией, США и Европе придется решать вопрос о начале «Третьей мировой войны». Отказ от защиты Украины в таком случае поставит под сомнения гарантию безопасности, которую, якобы, дает альянс.