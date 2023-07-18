Варвара заявила, что Россия простит покинувших Родину артистов

Как сообщает издание «Утро.ру» , звезда нисколько не завидует уехавшим заграницу знаменитостям. По ее словам, «на чужбине тоже приходится несладко».

После событий февраля прошлого года множество звезд спешно покинули Россию и теперь живут в разных частях света. Кто-то в Бельгии, другие в Латвии, а третьи – во Франции, и так далее.

Певица Варвара осталось одной из тех, кто решил остаться. Она прекрасно понимает, каково это – работать и жить заграницей. Также она не рискует «сорваться» со своего нынешнего места потому, что здесь у нее дом, дети, мама, песни, а главное – ее Родина.

И если другие знаменитости решат вернуться к этим же ценностям, то Россия примет их с распростертыми объятиями. По крайней мере, так считает Варвара. «Бог им судья», – подчеркнула она.