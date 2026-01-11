Представитель Русской Православной Церкви в публичном комментарии дал разъяснение по поводу сновидений, в которых фигурируют умершие родственники или друзья, сообщает m1.news.

Священнослужитель отметил, что подобные сны, включая те, где усопший якобы «зовет за собой», не следует интерпретировать как мистическое предзнаменование или предвестник беды. С церковной точки зрения, такое сновидение рассматривается как внутренний импульс, побуждающий живых к молитвенной памяти об ушедшем. Основной смысл, который вкладывается в это явление, — напоминание о необходимости молиться за упокой души усопшего.

Подчеркивается, что искренняя молитва, по убеждению, приносит утешение как молящемуся, так и может облегчить участь души покойного. При этом важность личного, осмысленного обращения ставится выше формального следования обрядам.

