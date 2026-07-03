Ваш телефон кипит не от солнца: три скрытых виновника перегрева, которые вы не замечаете

Летний перегрев смартфона далеко не всегда связан с прямыми солнечными лучами. Как пишет издание How-To Geek , значительную роль играют невидимые пользователю фоновые процессы и сетевые сервисы. Редактор портала Исмар Хрничевич пояснил, что повлиять на погоду невозможно, но реально облегчить нагрузку на устройство.

Одним из неожиданных виновников нагрева он назвал VPN-сервисы, особенно во время движения. По его словам, телефону приходится работать с колоссальной нагрузкой, поскольку он непрерывно переключается между базовыми станциями сотовой связи, пытаясь удержать соединение. Схожий эффект дает 5G: гаджет вынужден постоянно сканировать сеть и переподключаться. Третий фактор — тяжелые фоновые задачи, например навигатор в автомобиле, который одновременно обращается к интернету, GPS и другим функциям, разогревая процессор.