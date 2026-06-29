Порядка полутора миллионов Android-смартфонов в России оказались заражены вредоносными программами, львиная доля которых приходится на трояны Mamont, SpyNote и их модификации. По данным компании F6, за последние полтора года совокупный ущерб от такого софта превысил 600 миллиардов рублей. Эти программы маскируются под безобидные приложения, а после установки воруют реквизиты банковских карт, перехватывают SMS и дают преступникам удаленный доступ к гаджету.

Более 94 процентов инцидентов по-прежнему завязаны на социальной инженерии, однако доля атак с применением вредоносного ПО неуклонно растет. Android остается главной мишенью из-за массовости и архитектурной особенности — возможности ставить приложения из сторонних источников. Ключевую роль играет поведение самого владельца, поэтому жертвой способен стать пользователь практически любой модели.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов пояснил, что значительная часть заразы распространяется именно методами социальной инженерии. Наиболее характерный пример — троян Mamont. Человека убеждают самостоятельно запустить установочный файл под легендой срочного документа. Сценарии постоянно перекраиваются под текущую повестку: в мессенджерах приходят сообщения якобы от бухгалтерии или руководства с требованием проверить кадровые бумаги. Жертве обещают PDF, а по факту она получает APK.

После заражения аппетиты злоумышленников зависят от конкретного семейства вируса и выданных разрешений. Банковские трояны вроде Mamont читают SMS и push-уведомления, перехватывают одноразовые коды и либо опустошают счета, либо захватывают учетные записи. SpyNote идет дальше и предоставляет атакующим почти полный контроль: доступ к контактам, переписке, геолокации, микрофону, камере и снимкам экрана.

Руководитель группы анализа вредоносного ПО центра Solar 4RAYS Станислав Пыжов призывает придирчиво изучать имена файлов. Насторожить должны фотографии и видео с окончанием «.apk» — к примеру, «IMG_6832.jpg.apk» или «архив фото (57 шт.).apk». Опасность также представляют приложения, которые при запуске запрашивают доступ к SMS, уведомлениям или специальным возможностям, хотя их функционал этого не требует. Тревожными звоночками являются программы, которые не открылись или исчезли сразу после инсталляции, а также пропавшие или задержанные SMS от банка, необъяснимые списания и переводы.

Эксперт подчеркнул, что самая надежная защита — это осознанность каждого действия. Фото и видео не распространяются в виде установочных APK-файлов, а для просмотра стандартных медиа не нужны дополнительные приложения. Если же специальная программа действительно необходима, ее следует загружать исключительно из проверенных источников, в идеале — из официальных магазинов, а не из присланных файлов.