Ваш телефон заряжается медленно? Возможно, вы просто не знаете, что такое PPS и GaN

Издание MakeUseOf объяснило, как правильно подбирать зарядные устройства для смартфонов и другой техники. По словам журналистов, ключевое значение имеют протоколы зарядки, которые определяют ее возможности.

Один из самых распространенных — USB Power Delivery — позволяет адаптеру и гаджету согласовывать подаваемую мощность, а его версия PPS регулирует напряжение непрерывно. Производители чипов и смартфонов нередко внедряют собственные стандарты, такие как Qualcomm Quick Charge или Oppo SuperVOOC, которые лучше всего подходят к аккумуляторам тех же брендов.

Кроме того, на адаптерах часто встречается пометка GaN. Она означает, что устройство выполнено на основе нитрида галлия — полупроводника, который эффективнее проводит ток и меньше греется по сравнению с обычными зарядками. При этом авторы подчеркнули, что практически любое зарядное устройство технически будет работать практически с любым телефоном, поэтому сложность выбора сводится к поиску максимально подходящего протокола.