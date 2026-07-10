Ваш Windows тормозит из-за этих пяти программ: как их отключить и вдохнуть в ПК новую жизнь

Встроенные в Windows 11 программы незаметно отнимают производительность компьютера. Редактор портала MakeUseOf Олувадемиладе Афолаби обратил внимание, что в каждой копии операционной системы по умолчанию запущено несколько сервисов, польза которых неочевидна, а нагрузка на ПК ощутима.

В первую очередь он выделил OneDrive — облачное хранилище, стартующее при каждом включении устройства, и посоветовал отключать его, запуская только при необходимости сохранить файлы.

Также Афолаби рекомендовал избавиться от автозапуска Phone Link — утилиты для обмена данными между телефоном и компьютером, и Microsoft Teams, который загружается вместе с Windows даже у тех, кто не пользуется видеозвонками. Четвертым кандидатом на отключение стало приложение Xbox, бесполезное на неигровых машинах, а пятым — виджеты, постоянно скачивающие информацию из интернета и обновляющиеся в фоновом режиме, что тоже замедляет систему.