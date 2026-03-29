Ваша машина превратится в мусор через пять лет: какие марки перестали покупать на рынке авто

Американское агентство iSeeCars опубликовало перечень транспортных средств, демонстрирующих максимальную амортизацию цены за пятилетний период. Исследование показало, что наиболее стремительно обесцениваются электрические модели и машины премиального сегмента. Специалисты проанализировали свыше 950 тысяч пятилетних авто, реализованных на рынке США с марта 2025 по февраль 2026 года.

Средняя потеря стоимости пятилетнего транспорта в текущем году достигла 41,8%, что превышает показатель прошлого года на 3,8 процентных пункта. Ведущий эксперт iSeeCars Карл Брауэр объясняет увеличение спросом на подержанные машины либо дефицитом предложений на вторичном рынке.

Лидером по падению цены стал электрокар Nissan Leaf, теряющий 63,1% начальной стоимости (в среднем 17 743 доллара). Следом идет Infiniti QX80 с амортизацией 62,8% (в среднем 52 631 доллар) и Volkswagen ID.4 с показателем 62,1% (в среднем 28 010 долларов).

В десятку лидеров также вошли модели Tesla Model S и Model X, BMW 7 Series, Land Rover Range Rover, а также гибридные версии машин от Audi и BMW. Покупателям новых дорогих авто и электрокаров стоит учитывать высокие риски быстрой потери стоимости при дальнейшей перепродаже. Работа подтверждает, что технологическое обновление электрокаров и дорогое обслуживание премиум-брендов напрямую снижают остаточную цену на вторичном рынке.