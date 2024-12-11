Mash: Ливанова прооперировали в Москве из-за тромба, закупорившего артерию его руки

В московской клинике провели операцию актеру Василию Ливанову. Хирурги удалили тромб, который заблокировал артерию его руки. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Известный киноактер в очередной раз попал в больницу еще 7 декабря. У него быстро были диагностированы проблемы с тромбом, который попытался закупорить артерию на его руке. После этого Ливанову пришлось экстренно проводить операцию по удалению кровяного сгустка. На данный момент его состояние стало стабильным, он чувствует себя значительно лучше.

Проблемы со здоровьем у Ливанова начались после инсульта. Сначала он стал жаловаться на то, что у него отказывает опорно-двигательный аппарат, после у актера открылось желудочно-кишечное кровотечение. Он даже попадал по этому поводу в реанимацию.

Ранее появились сообщения о смерти узбекской актрисы Халимы Ибрагимовой. Она скончалась в возрасте 45 лет после операции по резекции желудка. Массовому зрителю она известна по эпизодической роли в сериале «Универ. Новая общага».