«Василиса Прекрасная»: Мишустин утешил плачущую девочку в День знаний
ТАСС: премьер-министр РФ поговорил с расстроенной ученицей Лопатинской школы
Фото: [День знаний в гимназии № 17 Королева/Медиасток.рф]
Михаил Мишустин приехал в Лопатинскую школу Калужской области и попытался успокоить маленькую девочку, испугавшуюся гостей. Об этом также сообщил ТАСС, публикуя кадры из класса, который посетил премьер-министр.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил посетить Лопатинскую школу Калужской области. Но во время празднования Дня знаний одна из учениц образовательного учреждения, увидев множество гостей, расплакалась.
Мишустин заметил ее испуг и сразу подошел, спросив, почему девочка расстроилась и какое у нее имя. На ответ одноклассников, что ее зовут Василиса, премьер добавил, что она — «Василиса Прекрасная», и взял за руку, чтобы ее успокоить.
Судя по опубликованному агентством видео, малышку могли также напугать камеры, направленные на нее. Несмотря на такую трогательную ситуацию, визит премьер-министра, вероятнее всего, произвел приятное впечатление как на учеников, так и на педагогов.
