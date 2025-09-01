«Василиса Прекрасная»: Мишустин утешил плачущую девочку в День знаний

Михаил Мишустин приехал в Лопатинскую школу Калужской области и попытался успокоить маленькую девочку, испугавшуюся гостей. Об этом также сообщил ТАСС , публикуя кадры из класса, который посетил премьер-министр.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил посетить Лопатинскую школу Калужской области. Но во время празднования Дня знаний одна из учениц образовательного учреждения, увидев множество гостей, расплакалась.

Мишустин заметил ее испуг и сразу подошел, спросив, почему девочка расстроилась и какое у нее имя. На ответ одноклассников, что ее зовут Василиса, премьер добавил, что она — «Василиса Прекрасная», и взял за руку, чтобы ее успокоить.

Судя по опубликованному агентством видео, малышку могли также напугать камеры, направленные на нее. Несмотря на такую трогательную ситуацию, визит премьер-министра, вероятнее всего, произвел приятное впечатление как на учеников, так и на педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.