Остаться холостяком на всю жизнь было большой ошибкой, такую точку зрения высказал известный интеллектуал и журналист Анатолий Вассерман. Его мнение привел телеграм-канал Mash.

Представители микроблога позвонили Вассерману, чтобы поздравить его с Днем холостяка. То, что он заявил им в ответ, несколько обескуражило. Он заявил, что отказ от женитьбы в свое время был ошибкой.

«Холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ», — указал он.

Ранее Вассерман заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до полной ликвидации украинского государства. По мнению парламентария, заявленные цели операции несовместимы с сохранением «террористической организации под названием Украина». Он подчеркнул, что сроки завершения СВО определяются исключительно Россией, и опроверг возможность американского влияния на сроки окончания конфликта, несмотря на заявления администрации Трампа о планах завершить его к августу.