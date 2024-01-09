Вассерман признался, что не готов сдавать обязательные нормы ГТО

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне») сдают на добровольной основе, но депутаты Анатолий Вассерман и Сергей Колунов хотят сделать это обязательной нормой для школьников и учителей, пишет «Газета.Ru» .

ГТО могут не сдавать инвалиды и серьезно болеющие педагоги и дети. Всех остальных планируют обязать это делать для поднятия физической подготовки. Вассерман ответил, что будут делать депутаты, если такие же правила применят в Госдуме.

«Что касается меня, то в целом у меня состояние здоровья для моего возраста хорошее, но я слишком ленив, чтобы заниматься физической культурой, если меня к этому никто не обяжет. Ну обяжут – я уж постараюсь», — заключил он.

Депутат считает, что во многих структурах и правительственных органах было бы полезно сделать практику сдачи ГТО обязательной. По словам Вассермана, он поддержал проект из-за примера, который подавал его отец: тот посвящал 30 минут в день спорту, а после показывал отличные результаты на работе.

Напомним, что депутаты направили соответствующую инициативу к министру просвещения РФ. Необходимость ввести обязательное ГТО объяснили тем, что это станет показателем базовой физической подготовки россиян.