Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с « Абзацем » предложил считать молодёжью людей от 18 до 25 лет. По его мнению, к этому возрасту человек успевает завершить профессиональное обучение и набраться практического опыта, который способствует здравомыслию.

Он подчеркнул, что статус молодёжи подразумевает недостаток самостоятельного опыта и, по сути, снимает с человека часть ответственности, что ему не нравится.

«Лично я полагаю, что этот статус можно сохранять максимум до 25 лет. Потому что к этому времени человек успевает, как правило, закончить какое-нибудь профессиональное обучение и набраться опыта практической деятельности. А она очень способствует здравомыслию», — заявил Вассерман.

Противоположную позицию занял академик РАН Геннадий Онищенко, который предложил поднять планку молодёжного возраста до 40 лет, связав это с ростом продолжительности активной жизни и высокой работоспособностью современных людей.