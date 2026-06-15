Вассерман раскрыл правильное ударение в своей фамилии

Многие россияне ошибочно ставят ударение на последний слог в фамилии депутата Госдумы и эрудита Анатолия Вассермана. Об этом сам Вассерман рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому.

Как пояснил Вассерман, люди часто произносят его фамилию как ВассермАн, следуя норме произношения еврейских имен собственных. Однако правильным вариантом является ударение на первом слоге — ВАссерман. Депутат добавил, что время от времени поправляет собеседников, которые допускают эту ошибку.