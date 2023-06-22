Ватагин заявил, что батискаф «Титан» будут искать, но неизвестно, «насколько активно»

Шанс вовремя обнаружить пропажу может повыситься, если находящиеся на борту будут больше спать и меньше двигаться. Так удастся сохранить кислород.

Александр Ватагин, являясь советским и российским военным инженером, а также офицером Военно-Морского Флота Российской Федерации, принял участие в беседе с RT. В ходе нее он поделился тем, с каким рвением будут проходить поиски пропавшего батискафа.

Ватагин выразил свое мнение касательно будущего развития событий с поиском «Титана». По мнению офицера, его однозначно начнут искать, но насколько активным будет этот процесс – неясно. Конечно, поиск можно профинансировать, но также есть вариант с государственной поисковой службой. Однако у каждой страны разный регламент, по которому они действуют в подобных случаях.