Важен каждый голос: талдомский Сквер «Совхоз» благоустроят благодаря онлайн-голосованию

Как отметили представители городской администрации, реализовать благоустройство этой территории удалось благодаря неравнодушным горожанам, которые во Всероссийском онлайн-голосовании выбрали именно это место для приведения его в порядок. Также это мнение было высказано и на очной встрече жителей муниципалитета с его главой Юрием Крупениным в прошлом году. Тогда глава Талдома и призвал горожан принять участие в голосовании.

Так, более полутора тысяч горожан проголосовали за Сквер «Совхоз». Теперь это место скоро станет центром притяжения для отдыха горожан и гостей Талдома. В администрации муниципалитета напомнили, что онлайн-голосование дает возможность благоустроить любое общественное место.