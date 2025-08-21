Важно для всех: появятся новые правила снятия денег — изменения грядут с 1 сентября

С 1 сентября банки начнут проверять снятие наличных в банкоматах на признаки мошенничества. Новые правила введены для защиты клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Начиная с 1 сентября банки начнут активнее защищать деньги клиентов от мошенников при снятии наличных. Теперь при операциях в банкоматах системы анализируют поведение человека на предмет возможного обмана.

Среди подозрительных факторов: необычное время операций, снятие нетипичных сумм, использование новых способов получения денег, например, через QR-код. Также отслеживается резкое увеличение телефонной активности, массовые сообщения с неизвестных номеров и смена номера для доступа к интернет-банку.

Особое внимание уделяется операциям после недавнего получения кредита или увеличения лимитов, а также крупным переводам между счетами более 200 тыс. р. Признаком риска считается и досрочное закрытие вклада на значительную сумму.

При выявлении хотя бы одного подозрительного действия банк уведомит клиента и ограничит выдачу наличных через банкоматы до 50 тыс. руб. в сутки на два дня. Для снятия большей суммы в этот период нужно обратиться в отделение банка. Уведомления будут приходить через SMS или push-сообщения, как предусмотрено в договоре обслуживания.

