«Важно проверить корректность своих данных»: избирателям напомнили, как голосовать онлайн

До выборов губернатора Московской области остаются считаные дни. Одновременно в Подмосковье будут проходить дополнительные выборы депутата в Мособлдуму по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы депутатов в Советы десяти муниципальных округов.

На всех этих выборах можно будет голосовать онлайн с помощью дистанционного электронного голосования. Опция будет доступна для тех, кто подал соответствующее заявление до 4 сентября. О том, на что обратить внимание в ходе самого голосования, рассказала член Общественной палаты Московской области, телеведущая Богородского информационного канала Алина Витальева.

«Голосовать можно будет с 8.00 утра первого дня выборов до 20.00 последнего дня. Для этого нужно будет авторизоваться через портал госуслуг и проголосовать на специальном портале», – отметила представитель ОПМО.

Голосование будет организовано на платформе: vybory.gov.ru. Когда избиратель войдет на портал, для него будут открыты все бюллетени, актуальные для того города, где он живет. Например, если в его муниципалитете выбирают не только губернатора Подмосковья, но и депутатов.

«Технически голосование будет нетрудным, разобраться во всех функциях можно интуитивно. Важно проверить корректность своих данных», – напомнила Витальева.

Кстати, со 2 по 5 сентября проходило голосование по выборам губернатора Московской области на экстерриториальных избирательных участках в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. В Мособлизбиркоме сообщили, что такие участки работали для жителей, которые зарегистрированы в Подмосковье, но временно находятся в новых регионах.