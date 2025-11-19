Важно сохранить комфорт горожан: в Расторгуеве обсудили судьбу контейнерной зоны, которая может исчезнуть

В администрации Ленинского округа прошла встреча главы муниципалитета Станислава Каторова с жителями Расторгуево. Основная тема — сохранение контейнерной площадки, которой местные жители пользуются более двух десятилетий. Люди обеспокоены тем, что владелец соседнего участка пытается убрать ее, что создаст серьезные неудобства, особенно для маломобильных жителей.

Каторов подчеркнул, что важно найти решение, соответствующее закону и учитывающее интересы жителей. По итогам встречи он взял ситуацию под личный контроль и поручил проверить историю формирования спорного участка, а также рассмотреть возможность оставить контейнерную площадку на прежнем месте.

Жители выразили благодарность администрации за диалог и надеются на сохранение площадки, учитывая дефицит подобных объектов в районе.