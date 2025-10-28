Важно сохранить память: новый облик Мемориального парка в Коломне обсудили с жителями

«Это наша первая встреча по проектированию Мемориального парка. Мы понимаем, что объект очень сложный, это одно из самых значимых мест в городе. Задача этой встречи - узнать у жителей, на чем нам, проектировщикам, нужно сделать акцент и что учитывать при благоустройстве», — отметила руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова.