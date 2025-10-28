Важно сохранить память: новый облик Мемориального парка в Коломне обсудили с жителями
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В Коломне обсудили будущее благоустройство Мемориального парка. На встрече присутствовали жители и представители общественных организаций. Вместе они определили ключевые направления работы над проектом.
В обсуждении также участвовали депутаты, сотрудники КБМ и Политехнического университета, члены Молодежного парламента и Общественной палаты округа.
Главным пожеланием участников стало сохранение мемориального характера парка. На территории не планируется размещение игровых или развлекательных зон. Основное внимание будет уделено установке информационных стендов, навигации и реставрации постамента Вечного огня.
«Это наша первая встреча по проектированию Мемориального парка. Мы понимаем, что объект очень сложный, это одно из самых значимых мест в городе. Задача этой встречи - узнать у жителей, на чем нам, проектировщикам, нужно сделать акцент и что учитывать при благоустройстве», — отметила руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова.
Реализация проекта благоустройства запланирована к 850-летию Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году. Мемориальный парк расположен на территории бывшего Петропавловского кладбища и включает Аллею боевой славы, памятники Героям Советского Союза, монументы Матери погибшего солдата, артиллеристам и Вечный огонь.