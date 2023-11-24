Важное соглашение для укрепления исторический памяти подписали в Коломне

Администрация городского округа Коломна продолжает работу по укреплению исторической памяти. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве между Местным отделением Российского военно-исторического общества и администрацией Городского округа Коломна.

Подписи в значимом документе поставили глава округа Александр Гречищев и председатель местного отделения РВИО Андрей Ваулин.

Такое важное соглашение поможет расширить форматы исторического просвещения в различных образовательных учреждениях округа.

Глава муниципалитета отметил, что плотное сотрудничество с Российским военно-историческим обществом позволит повысить внимание к отечественной истории, сохранению и популяризации военно-исторического и культурного наследия.

«В постоянно меняющемся мире важно хранить память о делах и подвигах наших предков, передавать ее от поколения к поколению. Это не только укрепляет нашу связь с корнями, но и помогает в формировании национального самосознания», - подчеркнул Александр Гречищев.

Жителей округа ждет множество интересных патриотических акций, мероприятий. Большая просветительская работа будет вестись в школах, колледжах вузах округа. Кроме того, в муниципалитете сделают акцент на проведении интересных исторических форумов.