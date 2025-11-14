Важный рубеж: 12 ребят из Павловского Посада получили свои первые паспорта

В Павлово-Посадском округе прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Глава муниципалитета Денис Семенов передал документ двенадцати подросткам, отметив, что получение паспорта — важный шаг на пути к взрослой жизни и новым возможностям.

Он пожелал ребятам уверенно двигаться вперед, ставить цели и не бояться трудностей, подчеркнув роль семьи в поддержке и воспитании. На встрече также говорили о патриотизме, уважении к родному округу и стране.

Глава округа выразил надежду, что молодые жители смогут реализовать себя и оставить значимый след в жизни муниципалитета.