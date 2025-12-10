Важный шаг: в Волоколамске 17 подростков получили свои первые паспорта

В Волоколамском округе 17 подростков получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Документы им вручила глава округа Наталья Козлова, отметив, что получение паспорта символизирует начало взрослой жизни и новых обязанностей.

«Желаю им сохранить близкие отношения с родными и стать достойными гражданами нашей страны», — добавила Наталья Козлова.

По традиции юным гражданам также вручили Конституцию России и памятные подарки.

На церемонию пришли родители и близкие, поддержав ребят в важный для них момент. Завершилось мероприятие общим фото.