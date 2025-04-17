Важный шаг во взрослую жизнь: в Павловском Посаде вручили первые паспорта

«Передача паспорта — это не просто бюрократическая процедура, а важный знак перехода во взрослую жизнь и осознания гражданских обязанностей. Я рад видеть, как развивается наша молодежь, демонстрируя активность, интеллект и стремление к достижению целей. Желаю вам успехов, открывать для себя новые возможности и никогда не забывать о своей стране. Павлово-Посадский округ с гордостью смотрит на каждого из вас!» — сказал глава округа.