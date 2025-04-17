Важный шаг во взрослую жизнь: в Павловском Посаде вручили первые паспорта
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о./Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
16 апреля в Павлово-Посадском городском округе состоялось значимое мероприятие для десяти юношей и девушек в возрасте четырнадцати лет — они с гордостью получили свои первые документы, удостоверяющие личность, паспорта граждан Российской Федерации, в рамках официальной церемонии.
Почетным гостем и поздравителем стал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Александрович Ефанов.
«Передача паспорта — это не просто бюрократическая процедура, а важный знак перехода во взрослую жизнь и осознания гражданских обязанностей. Я рад видеть, как развивается наша молодежь, демонстрируя активность, интеллект и стремление к достижению целей. Желаю вам успехов, открывать для себя новые возможности и никогда не забывать о своей стране. Павлово-Посадский округ с гордостью смотрит на каждого из вас!» — сказал глава округа.
В соответствии с установившейся приятной традицией, ребят, получивших свои первые паспорта на предыдущей торжественной церемонии, в этот раз ждала приятная неожиданность — готовые снимки для коллективной фотографии, которая станет важным напоминанием о знаменательном моменте в их жизни.