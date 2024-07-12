Вблизи Звенигорода запустили станцию автономного мониторинга Москвы-реки

В среду, 10 июля, под Звенигородом на берегу базы «Ок-Река» состоялся спуск малогабаритной станции автономного мониторинга «Буян», при помощи которой специалисты будут отслеживать качество воды в Москве-реке.

«В церемонии приняли участие руководитель Управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям Станислав Стефаненко, министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» по технической политике Евгений Никитич, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, а также генеральный директор фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков», — проинформировали в Администрации округа.

Станция оборудована специальными датчиками, которые позволят определить показатель органических соединений и нитратов, растворенного в воде кислорода, степень мутности и кислотности.

«Очень символично, что мы устанавливаем станцию в июле — месяце 5-летнего юбилея ГКУ «Мособлэкомониторинг». За эти годы в Подмосковье была создана масштабная сеть станций контроля качества атмосферного воздуха, и теперь настала пора сосредоточиться на развитии системы экомониторинга водных объектов. Развитие системы мониторинга воздуха уже дало свои плоды в плане экологического благополучия региона: количество жалоб населения на выбросы сократилось в разы. Я уверен, что по мере развития контроля загрязнения водных объектов эффект будет таким же», — отметил Тихон Фирсов.

Современная станция «Буян» спроектирована из корпуса легкосплавного авиационного алюминия. Она оборудована солнечными батареями, контроллерами и оптическими датчиками. Оборудование находится в плавучем состоянии на водном объекте, что никак не отражается на исправной работе прибора. Передача данных происходит по шифрованному протоколу. Информация хранится в облачном хранилище.

«У Москвы-реки много притоков, от ее чистоты зависит состояние множества водоемов — поэтому это очень значимое событие не только для Звенигорода, но и для всего запада Подмосковья. Проект уникальный: платформа полностью автономная, она оборудована солнечными батареями, аккумуляторами и системами автоматической очистки датчиков. Работает и зимой. Если заряда батарей не хватает, то достаточно подать питание и процесс мониторинга будет продолжаться. Звенигород не случайно называют «подмосковной Швейцарией», экология здесь в приоритете. Ее сохранение — задача номер один для нас, а качество воды имеет важное значение для здоровья человека», — рассказал Андрей Иванов.

Тестовые испытания проводили под контролем ГКУ «Мособлэкомониторинга» совместно с представителями фонда «Без рек как без рук» в 2023 году. Тогда в рамках эксперимента систему запускали на реке Клязьма в городском округе Щелково. Состояние воды оценивалось по пяти показателям: растворенный кислород, температура, водородный показатель (рН), ХПК и азот нитратный.

Второе испытание прошло в Люберцах в 2023 году на Кореневском карьере. Оба раза станция показала свою эффективность, поэтому было принято решение использовать ее для контроля воды в Москве-реке с целью улучшения окружающей среды в регионе и обеспечения безопасности населения.