Вдохновляя примером: педагоги Красногорска демонстрируют свое искусство на персональной выставке

Как отметила заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова, в округе сложилась добрая традиция: выпускники местных художественных школ, получив высшее образование, возвращаются в родные учебные заведения в качестве молодых педагогов. Этот кадровый цикл обеспечивает преемственность методик и сохранение уникальной творческой атмосферы. Экспозиция, где представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, служит площадкой для профессионального диалога и обмена опытом между преподавателями разных поколений.

Для самих педагогов участие в выставке — это возможность выйти за пределы учебного процесса, представить личное творчество и экспериментировать с темами и техниками. Например, преподаватель Красногорской детской художественной школы Арина Ковалева представила тематический портрет супруга, вдохновленный совместным путешествием и семейной историей.

Выставка доступна для посещения до 15 февраля все дни недели, кроме понедельника и вторника. Желающие смогут найти выставочный зал в ДК «Подмосковье» со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).