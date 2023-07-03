Вдова Этуша уехала из Москвы в Геленджик с троюродной сестрой

Еще в апреле четвертая жена покойного актера Владимира Этуша готовилась к своему отъезду. Как сообщает портал «Дни.ру» , она все же оставила столицу вместе с квартирой и дачей.

Елена Этуш преподавала английский язык и жила душа в душу со своим мужем почти двадцать лет. Им не мешала разница в возрасте, которая составляла целых 42 года. Однако Елена Евгеньевна является вдовой уже пять лет. Несмотря на это, женщина не унывает, судя по ее социальным сетям.

Она решила отгородиться от московский проблем, уехав на отдых в свой любимый Геленджик. Стоит отметить, что 57-летняя Елена Этуш все же находится там не одна. Вместе с ней время проводит троюродная сестра. Возможно, они даже обратят на себя внимание местных мужчин.